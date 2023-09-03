«Сделал меня бомжом»: Гоген Солнцев выставил бывшую жену на улицу ради новой «бабки»

42-летнего шоумена Гогена Солнцева обвинили в мошенничестве. Его бывшая супруга Екатерина Терешкович утверждает, что артист забрал у нее московскую недвижимость. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентами PROZVEZD.

«В моей жизни снова случилась трагедия: Гоген сделал меня бомжом. Я про этого негодяя уже и думать забыла, но он снова напомнил о себе», – возмутилась бизнес-леди.

Екатерине пришла квитанция на оплату коммунальных услуг, в которой квартира была записана на чужое имя.

Сначала женщина связалась со своей дочерью Полиной, но та направила ее выяснять отношения напрямую с Гогеном. Однако дозвониться до шоумена Терешкович так и не смогла.

«Написала ему сообщение – не читает. Полина спустя пару дней смогла до него дозвониться. Он ответил дочери, что, мол, освобождает жилплощадь для своей новой бабки», – пожаловалась Екатерина.

Бывшая жена Солнцева планирует решать возникшие вопросы через суд и даже уже наняла адвоката.

«У меня нет другой квартиры. Куда мне идти – бомжевать?» – цитирует Терешкович PROZVEZD.

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