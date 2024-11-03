Ее уже трудно узнать: актриса Елена Яковлева удивила публику изменившейся внешностью

Актриса Елена Яковлева удивила поклонников изменившейся внешностью. 63-летняя артистка появилась перед зрителями спектакля в новом образе. Об этом пишет «7Дней.ru».

Недавно Елена Яковлева сыграла в спектакле «Другая жизнь» вместе с коллегами Борисом Хвошнянским и Константином Юшкевичем в Саратове. Актриса исполнила в постановке главную роль — она воплотила на сцене образ замужней женщины Франчески. Однако артистка предстала перед зрителями в неожиданном виде — она надела парик с длинными локонами, из-за чего многие с трудом ее узнали.

В новом для себя образе знаменитость выглядела молодо и свежо. Примечательно, что в одном из интервью Елена Яковлева признавалась, что тщательно ухаживает за своим лицом и часто посещает личного косметолога. Кроме того, звезда сериала «Каменская» рассказывала, что делает специальные процедуры для поддержания красоты.

«Люблю всевозможные аппаратные процедуры. Не помню, как они называются, но лазером бьется по всему лицу, и оно горит, становится красным. А на следующий день ты красавица. Есть еще процедуры с микроскопическими проколами. Прекрасная штука», — делилась Елена Яковлева.

Ранее сообщалось о том, что Елена Яковлева рассказала о своих первых пластических операциях.