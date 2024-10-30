Звезду «Кадетства» Александра Головина разыскивают судебные приставы

Актер Александр Головин больше года игнорирует штрафы от ГИБДД, и из-за этого его стали разыскивать судебные приставы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, на Головине «висят» долги в размере 60 тысяч рублей. Штрафы ему приходили за езду с нарушениями на кабриолете. За пару лет звезду «Кадетства» ловили за превышение скорости, отсутствие ремня безопасности, неоплаченную парковку, а также использование телефона за рулем. Напомним, что актер уже попадал в ДТП в прошлом году.

Всего за нарушения ему пришло около 100 штрафов. Однако оплачивать их он не спешит. Поэтому на него обратили внимание приставы, которые теперь пытаются взыскать с него деньги.

Сам Александр Головин комментировать новости о своих долгах отказался.

Актер Головин стал популярен благодаря «Ералашу» и «Кадетству». Актерского образования у него нет, но тем не менее он до сих пор востребован у режиссеров.

Ранее Александр Головин рассказал о своих отношениях с женой.