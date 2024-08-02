«Всегда был самоуглубленным нарциссом»: Головин рассказал об отношениях с женой и ее критике

Актер Александр Головин в интервью WomanHit.ru рассказал об отношениях с женой. По словам знаменитости, он делает все, чтобы любимая улыбалась и была счастлива.

Не имея актерского образования, Головин востребован в кино и много снимается. Он отмечает, что для него важна финансовая составляющая. Особенно после того, как он создал семью.

«У меня же супруга, поэтому для нас это очень важно. Меня зовут, на мне ответственность, потому что нужно кормить семью», – поделился он.

Звезда сериала «Кадетство» и «Ералаша» ранее говорил, что супруга – главная в семейной жизни. Мужчина объяснил, как это видит.

«Я всегда был самоуглубленным нарциссом. И в данный момент, когда у меня появилась супруга, я радуюсь, когда что-то делаю для нее, чтобы она улыбалась. Мне это доставляет больше удовольствие, когда какие-то ее прихоти удовлетворяются. Рядом с ней я понимаю, что мне гораздо больше удовольствия доставляет дарить ей радость, делать, как она хочет», – объяснил Александр.

Головин признался, что является коммуникабельным и даже «диким», а жена иногда может быть «не очень гибкой», что ее раздражает. Актер очень не хочет, чтобы супруга чувствовала себя некомфортно, поэтому старается подстраиваться.

«Прислушиваюсь к ее критике обязательно. А самая главная критика для меня — это семья, теперь она моя семья, и она очень правильные вещи говорит. Я ее очень уважаю», – добавил звезда.

Недавно они с семьей были на Алтае и получили массу положительных эмоций.

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