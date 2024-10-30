Звезду «Интернов» Александра Ильина экстренно прооперировали: известно, что случилось

Исполнителя роли Семена Лобанова в сериале «Интерны» и солиста группы «План Ломоносова» Александра Ильина экстренно госпитализировали в Москве. Актер жаловался на резкие боли в животе.

Как пишет Пятый канал, в больнице актеру диагностировали аппендицит и провели срочную операцию.

В настоящее время угрозы жизни Ильина нет, подробности состояния музыканта не приводятся.

Сам Ильин на связь с поклонниками пока не выходил и не прокомментировал свою госпитализацию.

Ранее актер Иван Охлобыстин высказался о героях сериала «Интерны» и отметил, что многие зрители сравнивали себя именно с персонажем Ильина, так как он им нравился.