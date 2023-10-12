Иван Охлобыстин сравнил съемки в «Интернах» с полетом на Луну и вспомнил коллег

Актер Иван Охлобыстин сравнил съемки в сериале «Интерны» с полетом на Луну и признался, что заработки в сериале помогли ему избавиться от накопившихся долгов. Проект длился более пяти лет, поэтому коллег по проекту артист вспоминает с большой теплотой.

Он рассказал, что сыгравший врача Купитмана Вадим Демчог создал театр и сейчас ездит на гастроли со спектаклями. Кристину Асмус, исполнившую роль Варечки, Охлобыстин назвал прекрасной актрисой и подчеркнул, что хорошо к ней относится, но иногда «грустит о том образе светлой глупой девочки».

Не забыл актер и про Александра Ильина, получившего широкую известность после роли интерна Семена Лобанова. Как подчеркнул Иван, многие зрители сравнивали себя именно с персонажем Ильина, так как он им нравился.

«Людей вообще не заботило, что он не самый умный. Он благороден был, он за девочку заступился, он любил женщину, искренне страдал, он цельный, и это больше импонировало, чем персонаж очкарика-интерна Левина», - приводит слова Охлобыстина издание aif.ru.

Ранее мы писали, что Иван Охлобыстин сыграл вместе с коллегой Олегом Янковским в его последнем фильме. На тот момент еще никто и не догадывался, что больше артист не сможет появиться перед камерой. Звезда «Интернов» вспомнил, что перед тем, как у Янковского диагностировали рак, он осветил для него нательный крест.