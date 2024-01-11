Александр Михайлов поддержал раскритиковавшего актеров без образования Никиту Кологривого

Народный артист России Александр Михайлов поддержал молодого коллегу Никиту Кологривого, раскритиковавшего актеров без образования. Преподаватель ВГИКа считает, что без окончания театрального ВУЗа невозможно стать звездой.

Недавно исполнитель роли Кощея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» дал новое интервью, в котором сделал несколько скандальных заявлений. Одно из них касалось его коллег, которые пришли в кино без профильного образования. В качестве примера он привел Александру Бортич.

Поддержали мнение Кологривого немногие, а некоторые так и вовсе в нем разочаровались после его высказываний. Однако, по мнению Михайлова, Никита сказал все правильно. Он тоже считает, что дальше эпизодических ролей людям без «базы», которую дают в университетах, не уйти.

«Много таких актеров, но они быстро заканчиваются, у них нет профессиональных навыков. Бывает так, что природа рождает таких талантливых людей, они играют в массовке, потом играют в эпизодах, но чтобы получилось событие из таких актеров, я о таком не слышал», - поделился актер в беседе с News.ru.

Впрочем, самого Кологривого Михайлов, как выяснилось, тоже не знает. Он не смог вспомнить ни одного проекта с его участием.

Ранее Никита Кологривый раскритиковал актерскую игру Данилы Козловского.