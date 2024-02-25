Звезду фильма «Курьер» Федора Дунаевского выписали из квартиры в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

Актера Федора Дунаевского, который сыграл главную роль в фильме «Курьер» Карена Шахназарова, выписали из квартиры в Хамовниках. На этом настаивала его супруга, с которой актер расстался спустя 17 лет брака.

Отмечается, что квартиру, в которой был прописан Дунаевский, он сам подарил своей жене в 2018 году. Через год он прописался там, а еще спустя некоторое время супруги развелись. Бракоразводный процесс длился до 2023 года. Жена требовала через суд оставить с ней двух несовершеннолетних детей от брака с актером. В итоге Хамовнический суд встал на сторону женщины.

Помимо того, что Федор Дунаевский теперь обязан платить алименты на детей, его выписали из квартиры, где он ранее жил с супругой.

Некоторое время Федор Дунаевский проживал в Израиле, однако в конце 90-х он вернулся в Россию. На счету актера около 12 ролей в фильмах и сериалах.

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