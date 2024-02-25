Режиссер Клим Шипенко намерен снять новый фильм о космосе, об этом сообщает ТАСС.

Кинорежиссер, который снял нашумевшие картины «Вызов» и «Салют-7» не стал исключать возможности снять очередную картину о космосе.

По словам Шипенко, он пока не определился, когда приступит к съемкам нового фильма.

«Пока конкретную идею я объявить не могу. Есть вероятность, что появится и третий фильм [о космосе, — прим. ред.]. Но это же не значит, что он должен появиться быстро. Может, через 10 лет, такое тоже не исключено», — рассказал он.

Напомним, съемки фильма «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли обошлись в 1,1 млрд рублей. Съёмки на орбите заняли 2 недели. Спустя четыре с лишним месяца после начала проката в кинотеатрах сборы космической драмы «Вызов» достигли 2 млрд рублей. Лента вошла в десятку самых кассовых фильмов в истории российского проката.

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