Звезду «Чебурашки» Гармаша внесли в базу украинского «Миротворца»*

Народный артист РФ Сергей Гармаш попал в базу украинского сайта «Миротворец»* (признан экстремистским на территории РФ). Как сообщает РИА Новости, что имя звезды «Чебурашки» находится в реестре с 2022 года.

На ресурсе «Миротворец» 66-летнего Гармаша обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в нарушении ее границ для проникновения в Крым. Его характеризуют как «пособника российских военных преступников и оккупантов» и «соучастника преступлений российской власти против Украины».

Сергей Гармаш родом из Херсонской области. Накануне он доставил гуманитарную помощь в этот регион и помог возобновить занятия в Генетической санаторной школе-интернате.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, публикует личные сведения лиц, которые, по его утверждению, представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, ранее в список «Миротворца» внесли известного российского шеф-повара Константина Ивлева из-за поездки в Крым.

*признан экстремистским на территории РФ