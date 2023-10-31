Звездный психолог объяснила, что значит фраза Пугачевой «живем дальше»

Певица Алла Пугачева впервые вышла на связь после сообщений о переезде на Кипр. Она опубликовала изображение, на котором предстала перед фанатами с детьми и мужем. Также исполнительница написала одну фразу — живем дальше. Звездный психолог Регина Афанасьева рассказала mk.ru, что это выражение говорит о непростом положении, в котором сейчас находится Примадонна.

По словам специалиста, в целом артистку можно понять, ведь она покинула Израиль после начала военных действий. Пугачева пропала из медиаполя на время переезда, возможно, потому, что ей было не до постов в социальных сетях.

Последняя запись звезды после появления на Кипре говорит о том, что Примадонна сейчас находится в стрессовой ситуации.

«То есть, человек столкнулся с тяжелыми проблемами, которые приходится решать. И здесь также ярко видно, что сейчас у этой семьи период адаптации», — рассказала эксперт.

Также Афанасьева прокомментировала само решение семейства перебраться на Кипр. По ее мнению, Пугачева в данной ситуации поступила правильно.

Ранее юрист по гражданскому праву Анастасия Подгрудкова рассказала, кому в случае развода Примадонны с супругом достанутся дети. Гарри и Лиза появились на свет с помощью искусственного оплодотворения.