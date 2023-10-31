Юрист рассказала, кому достанутся ЭКО-дети Пугачевой и Галкина* в случае развода
Юрист Подгрудкова объяснила, как Пугачева и Галкин* будут делить ЭКО-детей .
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В Сети практически не утихают слухи о готовящемся разводе певицы Аллы Пугачевой с комиком Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Сайт «Страсти» решил выяснить, с кем в случае расставания звездной пары останутся дети, появившиеся на свет с помощью искусственного оплодотворения. За ответом на этот вопрос мы обратились к юристу по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой.
Слухи о расставании Галкина* и Примадонны стали появляться после того, как пара разъехалась. Юморист вместе с детьми отправился на Кипр, куда должна была полететь и Алла тоже. Но по какой-то причине Пугачева осталась дома — в Израиле. Об этом рассказали соседи певицы, которые видели ее без парика и косметики в одном из торговых центров Тель-Авива.
У звездной пары есть двое детей: Лиза и Гарри. Они появились на свет с помощью процедуры ЭКО. По словам юриста, данное обстоятельство никак не отразится на возможном судебном разбирательстве, в ходе которого будет решаться — с кем останутся дети после развода.
Разделения детей по принципу способа зачатия противоречит принципу конституционного равенства и приводит к дискриминации. Дети, вне зависимости от того, как они появились на свет, обладают одинаковым набором прав и ничем друг от друга не отличаются, в частности в вопросе развода родителей. В данном случае никакие особые правила действовать не будут, и в случае развода звездных родителей вопрос, с кем останется ребенок, будет решаться «по классике», то есть в отсутствие соглашения о содержании детей суд будет определять, с кем из родителей оставить ребенка, где ему будут созданы лучшие условия для взросления и воспитания.
Анастаси Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву, член Московской торгово-промышленной палаты, управляющий партнер компании BNP Consulting
Ранее певица Ольга Зарубина, долгое время проживающая в эмиграции, дала совет Алле Пугачевой. Она посоветовала артистке извиниться перед соотечественниками за обидные слова в их адрес.
*признан иноагентом на территории РФ