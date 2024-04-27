Звездные гости, ведущий Басков и традиции: как прошла свадьба сына Жасмин, длившаяся неделю

Певица Жасмин рассказала о свадьбе старшего сына Михаила. Торжество длилось неделю и было разделено на традиционное бракосочетание и светский праздник со звездами. Подробности артистка раскрыла в интервью «Антенне-Телесемь».

По словам вокалистки, когда она только услышала от наследника, что он нашел себе жену, она не поверила и списала все на юношеский максимализм. Но молодой человек оказался настроен решительно и решил соблюсти с возлюбленной Евой все традиции своего народа. «Свадьба под хупой» состоялась 8 апреля, так как она должна была быть именно в понедельник. Первым делом жених подписал документ, подтверждающий его любовь к избраннице, а после был проведен обряд под балдахином.

После соблюдения всех традиция Жасмин устроила для молодоженов уже более яркий праздник со звездными гостями. Поздравить молодых людей пришли Филипп Киркоров, Дима Билан, Татьяна Навка, Валерия и Иосиф Пригожин, а также другие знаменитости. Ведущим вечера выбрали Николая Баскова, так как именно он вел свадьбу самой звездной матери Михаила 13 лет назад.

Ранее певица Жасмин показала фотографию со свадьбы сына Михаила и Евы Хачатурян.