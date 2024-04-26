Певица Жасмин показала свадьбу старшего сына Михаила за 10 млн рублей

Певица Жасмин показала свадьбу старшего сына Михаила Семендуева, на которую было потрачено более 10-ти миллионов рублей. Звездный наследник женился на бывшей фигуристке Еве Хачатурян.

В личном Telegram-канале артистка опубликовала фотографию, сделанную во время торжества. На кадре она стояла в изумрудном длинном платье рядом с молодоженами. Ева для одного из главных дней в ее жизни выбрала весьма классическое белое платье с длинным шлейфом и вырезом в форме «сердечка». А Михаил подобрал черный смокинг с бабочкой.

Подробностей Жасмин пока раскрывать не стала. Она лишь пообещала, что в скором времени поделится с поклонниками деталями праздника.