Певица Жасмин показала свадьбу старшего сына Михаила за 10 млн рублей
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Певица Жасмин показала свадьбу старшего сына Михаила Семендуева, на которую было потрачено более 10-ти миллионов рублей. Звездный наследник женился на бывшей фигуристке Еве Хачатурян.
В личном Telegram-канале артистка опубликовала фотографию, сделанную во время торжества. На кадре она стояла в изумрудном длинном платье рядом с молодоженами. Ева для одного из главных дней в ее жизни выбрала весьма классическое белое платье с длинным шлейфом и вырезом в форме «сердечка». А Михаил подобрал черный смокинг с бабочкой.
Подробностей Жасмин пока раскрывать не стала. Она лишь пообещала, что в скором времени поделится с поклонниками деталями праздника.
Напомним, что предложение руки и сердца сын певицы сделал возлюбленной в тайне от матери. И лишь когда Ева сказала «да», он поставил Жасмин перед фактом. Первое время вокалистка отказывалась от комментариев на этот счет, так как ей было важно провести все по традициям. И только после сватовства она начала делиться подробностями.
Жасмин признавалась, что полюбила невестку. По ее словам, она уже считает ее своей дочерью.
Ранее Жасмин поделилась, что хочет стать молодой бабушкой и нянчить внуков.