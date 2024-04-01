«Звездная болезнь»: Марат Башаров высказался о дебоше Никиты Кологривого в ресторане

Актер и телеведущий Марат Башаров высказался о недавнем дебоше, который утроил актер Никита Кологривый в одном из ресторанов Новосибирска 20 марта. В эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ артист охарактеризовал поступок звезды сериала «Слово пацана» как проявление звездной болезни.

«Звездная болезнь. Огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили. Некоторые не проходят, некоторые проходят. И я выпивал. Это испытание. Талант — это одно, мозги — это другое», — отметил Марат Башаров.

По мнению телеведущего, за подобные поступки должно последовать наказание.

«Я считаю, что нужно наказывать. Как и меня, в принципе, жизнь наказала. Считаю, что это абсолютно правильно. Меня перестали снимать, лишился работы, для актера это серьезный удар», — заявил артист.

Напомним, недавно Никита Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Актер в состоянии сильного алкогольного опьянения начал приставать к официантке и укусил ее за бедро. В результате артист попал в спецприемник, где провел семь суток.

Ранее мы писали о том, что певец Юрий Лоза заявил, что Никиту Кологривого нужно жестко наказать за дебош.