«Какой ты на фиг артист?»: Лоза потребовал жестко наказать оскандалившегося Никиту Кологривого

Композитор Юрий Лоза отреагировал на пьяную выходку актера Никиты Кологривого в одном из баров Новосибирска. 70-летний автор хита «Плот» считает, что звезду «Слова пацана» нужно серьезно наказать.

Певец уверен: Кологривый заслуживает строгого наказания, и статус известного человека не должен стать ему защитой.

«Какой ты на фиг артист, если ты так себя ведешь? Ты не артист. Это все должно наказываться очень жестко и безо всяких снисхождений. Это мое мнение», — сказал порталу aif.ru Юрий Лоза.

Музыкант призвал актера вести себя прилично, ведь на него равняются поклонники. Если их кумир будет так себя вести, то им такие выходки покажутся позволительными, считает Лоза.

По его словам, никому нельзя давать «распоясываться», вне зависимости от популярности и любви публики. Композитор добавил, что с артистов спрос больше, и известному человеку непозволительно так себя вести.

Никита устроил дебош в кафе и укусил за ногу официантку в ночь на 19 марта. Он лег к ней на колени и предлагал продолжить ночь вместе, а после отказала укусил за ногу и стал заламывать руки. Успокоить Кологривово попробовали сотрудники ресторана, однако он спровоцировал драку. Актер раскаялся в содеянном, объяснив поступок усталостью. В итоге пришлось вызывать полицию. Суд вынес решение об аресте Никиты на 7 суток. Защита звезды «Слова пацана» не будет оспаривать приговор.