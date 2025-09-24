Звезде шоу «Пацанки» Зарине Голубцовой грозит 10 лет колонии за мошенничество

Звезду шоу «Пацанки» Зарину Голубцову задержали по подозрению в мошенничестве. Сейчас девушка находится в СИЗО. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности сообщает «Федерал-пресс».

Изначально Зарине предъявили обвинения по части 3 статьи 159 УК РФ, но вскоре их ужесточили до части 4. Наказание – до 10 лет колонии. При этом неизвестно, что именно сделала Голубцова. В материал дела лишь указано, что было совершено мошенничество «в отношении представителя незащищенного слоя населения – пенсионера».

Также была задержана еще одна участница шоу «Пацанки» Татьяна Бурая. Она проходит по другому уголовному делу, но тоже обвиняется в мошенничестве. Расследование в отношении девушки продолжается.

Напомним, что после проекта Зарина Голубцова решила поменять свою жизнь. Она переехала в Москву и устроилась корреспондентом в СМИ. Звезда реалити посещала светские мероприятия и даже снялась в сериале «Гусар».

