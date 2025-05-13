Звезда шоу «Пацанки» Мария Лебедева объявила о беременности

Участница шестого сезона шоу «Пацанки» Мария Лебедева объявила о беременности. Звезда реалити рассекретила свое положение уже на девятом месяце.

В личном блоге Мария разместила несколько снимков с округлившимся животом и призналась, что совсем скоро станет мамой. Пол малыша девушка пока раскрывать не стала.

«Друзья, для меня это очень волнительный момент, дождалась доношенного срока, делюсь с вами своим самым важным и дорогим», - поделилась Лебедева.

Напомним, что в шоу Мария пришла из-за проблем с агрессией и алкоголем. Победить в проекте у нее не получилось, но зато она обрела популярность в Сети. Тем не менее, развивать блог, как многие другие «пацанки» девушка не стала. После программы она занялась саморазвитием, начала готовить туры по Дагестану.

В 2024 году Мария приняла ислам и вышла замуж. Личность супруга она предпочитает скрывать. Известно лишь то, что он мусульманин.

Ранее возлюбленная Тимати Валентина Иванова рассекретила беременность.