Ему 26 лет, был женат: за кого актриса Яна Кошкина тайно вышла замуж

Мужем 33-летней актрисы Яны Кошкиной оказался 26-летний бизнесмен Анатолий Черкасов. Их свадьба состоялась 26 октября.

Подробности узнало издание Super.ru. Оно получило кадры с бракосочетания.

Известно, что торжество прошло в «Барвиха Luxury Village».

Источник в окружении актрисы сообщил, что Черкасов ранее был женат, предпочитал тусовочный образ жизни.

Он имеет доли в нескольких бизнесах, один из них – караоке-клуб в Жуковке, где отдыхают знаменитости. Половина бизнеса контролируется Черкасовым, еще 50% - Гариком Харламовым.

Выяснилось, что супруг Кошкиной коллекционирует роскошные машины.

Актриса сообщила о тайной свадьбе в конце октября. После события пара отправилась в путешествие на Мальдивы.