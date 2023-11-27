НАШ ШОУБИЗ
20:52, 27 ноября 2023
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Ему 26 лет, был женат: за кого актриса Яна Кошкина тайно вышла замуж

Мужем актрисы Яны Кошкиной оказался 26-летний бизнесмен Анатолий Черкасов.

Ему 26 лет, был женат: за кого актриса Яна Кошкина тайно вышла замуж

© Starface.ru

Мужем 33-летней актрисы Яны Кошкиной оказался 26-летний бизнесмен Анатолий Черкасов. Их свадьба состоялась 26 октября.

Подробности узнало издание Super.ru. Оно получило кадры с бракосочетания.

Известно, что торжество прошло в «Барвиха Luxury Village».

Источник в окружении актрисы сообщил, что Черкасов ранее был женат, предпочитал тусовочный образ жизни.

Он имеет доли в нескольких бизнесах, один из них – караоке-клуб в Жуковке, где отдыхают знаменитости. Половина бизнеса контролируется Черкасовым, еще 50% - Гариком Харламовым.

Выяснилось, что супруг Кошкиной коллекционирует роскошные машины.

Актриса сообщила о тайной свадьбе в конце октября. После события пара отправилась в путешествие на Мальдивы.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Super.ru
Теги:
Яна Кошкина
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