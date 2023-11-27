Ему 26 лет, был женат: за кого актриса Яна Кошкина тайно вышла замуж
Мужем актрисы Яны Кошкиной оказался 26-летний бизнесмен Анатолий Черкасов.
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Мужем 33-летней актрисы Яны Кошкиной оказался 26-летний бизнесмен Анатолий Черкасов. Их свадьба состоялась 26 октября.
Подробности узнало издание Super.ru. Оно получило кадры с бракосочетания.
Известно, что торжество прошло в «Барвиха Luxury Village».
Источник в окружении актрисы сообщил, что Черкасов ранее был женат, предпочитал тусовочный образ жизни.
Он имеет доли в нескольких бизнесах, один из них – караоке-клуб в Жуковке, где отдыхают знаменитости. Половина бизнеса контролируется Черкасовым, еще 50% - Гариком Харламовым.
Выяснилось, что супруг Кошкиной коллекционирует роскошные машины.
Актриса сообщила о тайной свадьбе в конце октября. После события пара отправилась в путешествие на Мальдивы.