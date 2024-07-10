Звезде «Однажды в России» Яне Кошкиной провели срочную операцию: актриса вышла на связь из больницы

Актриса Яна Кошкина попала в больницу в Санкт-Петербурге. Ей потребовалась срочная операция, но она не раскрыла, с какой именно проблемой обратилась к медикам.

В личном блоге звезда шоу «Однажды в России» вышла на связь с поклонниками и опубликовала фото из больничной палаты. Она поделилась, что ситуация была острая, поэтому пришлось действовать быстро. Сейчас с Яной уже все хорошо.

По словам Кошкиной, врачи ее буквально «спасли». Она поблагодарила персонал клиники и каждого, кто был с ней в трудную минуту.

«Спасибо моему мужу, который ни на шаг не отходил от меня. Спасибо моим родителям, близким и друзьям, которые каждую секунду поддерживали меня! Спасибо Вам, мои дорогие подписчики, за Вашу любовь. Люблю Вас! Всем здоровья!» - сообщила актриса.

Напомним, что Яна Кошкина активно снимается в сериалах, выпусках шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ, а также играет в театре.

Ранее Яна Кошкина заявила, что ей предложили 100 млн рублей за свидание в Дубае.