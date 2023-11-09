Звезде фильма «Бригада» потребовалась экстренная медицинская помощь

Актеру «Бригады» Денису Кирису стало плохо в московском ресторане, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, Денис Кирис накануне ужинал в московском ресторане «Живаго» на Моховой улице. После нескольких бокалов алкоголя актеру внезапно стало плохо. Официанты вызвали медиков, однако госпитализация не понадобилась. Уточняется, что они помогли Кирису на месте.

Денис Кирис - актер и общественный деятель. Среди его работ роли в таких сериалах, как «Бригада», «След», «Красные горы», «Мент в законе 6» и «Близнец». С 2017 года Кирис является членом Общественной палаты и заместителем председателя Комиссии по вопросам развития культуры.

Ранее мы писали о том, что худрука Малого театра Юрия Соломина перевели в отделение интенсивной терапии. 88-летнего артиста госпитализировали после потери сознания во время прогулки. Ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Худрук Малого театра жаловался на нарушение речи, головокружение и слабость в левой руке.