Звезде «Бригады» Владимиру Вдовиченкову врачи поставили страшный диагноз

Стало известно, что на днях актеру Владимиру Вдовиченкову, известному по работам «Бригада» и «Батя», стало плохо, и ему пришлось вызывать медиков. После осмотра артиста врачи диагностировали вертебро-базилярную недостаточность.

Сообщается, что накануне Владимир ощутил резкий упадок сил. У него кружилась голова и не пропадало чувство тошноты. Приехавшие на вызов медики потребовали госпитализации актера, но тот отказался. Однако Вдовиченкову становилось только хуже, и тогда его жена вызвала скорую.

Стоит сказать, что вертебро-базилярная недостаточность – это хроническое заболевание, в ходе которого нарушается кровоснабжение в системе артерий. Это приводит к тому, что головной мозг перестает питаться, из-за чего необратимо нарушаются его функции. Болезнь очень быстро прогрессирует, но выявляется на ранних стадиях, что позволяет предотвратить страшные последствия.

На данный момент Владимир Вдовиченков все еще отказывается от лечения, но медики предостерегают – нужно немедленно начать обследования, пока не стало поздно.

К слову, Владимир Вдовиченков стал широко известен после съемок в культовом сериале «Бригада». Его коллегой на площадке был актер Сергей Безруков. В недавнем интервью артист признался, что всеми любимого проекта, который в свое время смотрела вся страна, могло и не быть вовсе. Безруков рассказал спустя 20 лет, что продюсеры долгое время метались от названия к названию, поэтому «Бригада» могла выйти совсем иной.