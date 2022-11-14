Спустя 20 лет Безруков проболтался: «Бригады» могло и не быть

В 2002 году на отечественном экране появился культовый сериал «Бригада», который, кажется, смотрела в те времена вся страна. К слову, именно после роли Саши Белого к Сергею Безрукову пришла слава, и только спустя 20 лет актёр поделился с поклонниками неожиданными подробностями о сериале.

Так, мужчина признался, что данный проект мог выйти совсем под другим названием. В Telegram-канале Безруков устроил небольшую викторину, в которой предложил выбрать правильный вариант названия многосерийного фильма. «"Четыре товарища", "Однажды в России", "Повесть о том, как Саша Белый поссорился с Максимом Карельским" или "Братья"», – заинтриговал Сергей фанатов.

Как выяснилось, продюсеры предполагали выпустить сериал «Однажды в России», но, к счастью, этого не произошло. Исполнитель главной роли выразил мнение, что «Бригада» лучше характеризует рассказанную историю, а название «Однажды в России» больше подошло бы для книги.

В последнее время звезды отечественного шоу-бизнеса радуют поклонников эксклюзивными подробностями о себе. На днях актриса Настасья Самбурская откровенно рассказала о причинах своего развода. Подробности читайте в этой статье.