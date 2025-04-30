Звездач: Седокова потратила на декор ко дню рождения сына более 300 тысяч рублей

Певица Анна Седокова является матерью троих детей. Сейчас она активно занимается воспитанием младшего из них — сына Гектора. Недавно исполнительница поделилась воспоминаниями о вечеринке, которую устроили по случаю семилетия мальчика.

Седокова опубликовала на странице в одной из социальных сетей видео с праздника. На нем Гектор в окружении других детей весело проводит время. Локации, на которых играют именник и гости, специально декорированы под событие.

Telegram-канал Звездач узнал у дизайнер-специалиста Полины Сосниной-Семерниковой, сколько Анна могла потратить на оформление дня рождения сына. Так, по подсчетам специалиста, только шарики, фигурки, блестящая фотозона, подиум и монтаж декораций обошлись Седоковой примерно в 350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Седокова улетела из России без обратного билета. Певица, судя по всему, оказалась либо в Испании, либо в Португалии, где недавно случился полный блэкаут.