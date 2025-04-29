Певица Анна Седокова улетела из России без обратного билета. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Анна Седокова решила покинуть Россию. Знаменитость, судя по соцсетям, отправилась в одну из стран, где на днях случился полный блэкаут - Испанию или Португалию. Седокова выложила переписку с подругой, которая пожаловалась на последствия отключения электричества.

«Сегодня ночью решила улететь без обратного билета. Через 2 минуты после принятого решения сообщение от подруги: здесь страшная паника, ничего не работает, ни воды, ни света. Заправки закрыты, магазины тоже», - поделилась звезда.

Впрочем, певица не стала менять билеты и все же решила улететь.

«Видимо у судьбы как всегда свои планы. И остается ей только довериться», - добавила она.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова пожаловалась на хейтеров, из-за которых не уделяет внимание сыну.