«Звездач»: продюсер Яна Рудковская потратила на день рождения более 6 млн рублей

Продюсер Яна Рудковская с размахом отметила свой день рождения. По данным Telegram-канала «Звездач», она потратила на проведение праздника более 6 млн рублей.

Юбилей Рудковская встречала еще в начале января. Ей исполнилось 50 лет. Однако из-за сильной занятости собрать друзей и коллег по случаю такого знаменательного события ей удалось только недавно. На мероприятие были приглашены многие отечественные звезды, с которыми работала Яна, и, чтобы их удивить, она не поскупилась на декор.

Праздник продюсера прошел в особняке на Волхонке. Он был украшен в стиле волшебного леса – повсюду были цветы и фигурки животных. Декоратор Марина Миланская отметила, что такое оформление стоило Рудковской не менее 5-ти млн рублей.

Потратилась Яна и на торт. Это был не просто десерт, а многоярусный интерактивный торт со спецэффектами. По словам кондитера Максима Синицкого, подобное изделие могло стоить около миллиона рублей.

Ранее Яна Рудковская раскрыла свои секреты красоты.