«Каждый день час принимаю ванну»: Яна Рудковская о своих секретах красоты

Продюсер Яна Рудковская рассказала о секретах красоты и домашнем уходе. Она призналась, что ежедневно час принимает ванну и не ходит к косметологам.

Подробностями Рудковская поделилась на «Форуме в большом городе», организованном VK. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Все делаю сама. У меня есть ритуал. Я каждый день час принимаю ванну со специальными водорослями. Дальше у меня на лице гидрогелиевая маска со специальной повязкой. Волосы тоже в маске, лицо в маске, тело в водорослях», - поделилась продюсер.

Рудковская говорит, что времени ходить к косметологам у нее нет. Поэтому для продюсера так важен домашний уход.

«Меня это расслабляет, у меня нет времени на косметологов, я вообще никуда не хожу. У меня физически нет на это времени. Все делаю дома сама. Домашний уход – маски, уход за волосами, за лицом – все сама. Час каждый день. Честно, никогда не обманываю», - заключила Яна.