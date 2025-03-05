«Каждый день час принимаю ванну»: Яна Рудковская о своих секретах красоты
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Продюсер Яна Рудковская рассказала о секретах красоты и домашнем уходе. Она призналась, что ежедневно час принимает ванну и не ходит к косметологам.
Подробностями Рудковская поделилась на «Форуме в большом городе», организованном VK. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
«Все делаю сама. У меня есть ритуал. Я каждый день час принимаю ванну со специальными водорослями. Дальше у меня на лице гидрогелиевая маска со специальной повязкой. Волосы тоже в маске, лицо в маске, тело в водорослях», - поделилась продюсер.
Рудковская говорит, что времени ходить к косметологам у нее нет. Поэтому для продюсера так важен домашний уход.
«Меня это расслабляет, у меня нет времени на косметологов, я вообще никуда не хожу. У меня физически нет на это времени. Все делаю дома сама. Домашний уход – маски, уход за волосами, за лицом – все сама. Час каждый день. Честно, никогда не обманываю», - заключила Яна.
Ранее она рассказала: сейчас «в тренде все», что сделано в России и спето про Россию. Поэтому, по ее словам, всюду выигрывает хит «Матушка-Земля».