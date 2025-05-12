Звездач: Оксана Самойлова может заработать 21 млн рублей за проведение розыгрыша

Многодетная мама и инфлюенсер Оксана Самойлова набирает участников в свой гив. Жена рэпера Джигана проведет розыгрыш в мессенджере Telegram, передает Звездач.

В настоящий момент блогер ждет предложений от потенциальных участников. Одно место стоит порядка 3 миллионов рублей. Всего присоединиться к конкурсу могут семь спонсоров, что в сумме дает 21 млн. Пока, по информации журналистов, желающих не нашлось.

В свою очередь Самойлова обещает привести аудиторию тем, кто примет участие в гиве. Каждому из спонсоров она намерена увеличить количество подписчиков на 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова ликвидирует убыточный бизнес. У нее было приложение с рецептами, которое, по всей видимости, пришлось не по вкусу россиянам.