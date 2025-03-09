Дело пошло в минус: Оксана Самойлова ликвидирует убыточный бизнес

Блогер Оксана Самойлова подала заявление о ликвидации убыточного бизнеса. Приложение с рецептами пришлось не по вкусу российским пользователям, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Последние 4 года Оксана учила подписчиков готовить так, как в ресторане. Она основала этот бизнес вместе со знакомой: у каждой доля по 50%.

Однако приложение по обучению готовке так и не выстрелило, наоборот, принесло убытки на 1,3 млн рублей. На днях Самойлова приняла решение избавиться от бизнеса.

Помимо этого приложения, у блогерши есть еще три бизнеса. Параллельно с этим жена рэпера Джигана занимается домашним хозяйством.

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