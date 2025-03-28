«Звездач»: организаторы концерта Воробьева заработают 2,6 млн рублей

Организаторы концерта певца Алексея Воробьева получат с его выступления более 2,6 млн рублей выручки. Об этом сообщает «Звездач».

По данным канала, выступление артиста состоится в неназванном московском ресторане, где прежде уже пели другие известные исполнители. «Звездач» утверждает, что цена билетов начинается от 25 тыс. рублей — на третьем этаже, откуда сцену якобы видно плохо.

В то же время столик, выяснил «Звездач», стоит 160 тыс. рублей. Канал подсчитал, что при условиях полной посадки заведение заработает 2 млн 695 тыс. рублей.

Ранее 37-летний Воробьев заявил, что красиво и эстетично ругается матом. Певец, по его собственным словам, способен с помощью обсценной лексики нанести людям травмы — как Брюс Ли руками.