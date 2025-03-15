37-летний певец Алексей Воробьев заявил, что красиво и эстетично ругается матом

Певец и актер Алексей Воробьев заявил, что очень хорошо использует в разговоре нецензурную лексику. По мнению музыканта, его мат может оставить глубокие психологические неизлечимые травмы, поэтому приходится себя сдерживать.

«Вы знаете, я ведь очень хорошо матерюсь: емко, красиво, пожалуй, даже эстетично, с юморком. В фильме «Однажды в Голливуде» Брюс Ли заявил, что его руки зарегистрированы как оружие. Так вот, мой мат – тоже оружие», - разоткровенничался Воробьев в личном блоге.

Он также отметил, что пытается не применять свои познания в жизни, но это иногда дается с трудом.

Артист записал свои откровения, прогуливаясь на улице. Он был одет в светлый пуховик и бейсболку в тон. На голове у него были наушники.

Ранее Алексей Воробьев заявил, что Лев Лещенко выделяет в нем качества джентльмена. Певец признался, что ему даже не пришлось уговаривать Льва Валериановича на дуэт.