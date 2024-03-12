Звезда «Женского стендапа» сообщила о паузе в карьере

Известная юмористка Ирина Мягкова в ближайшее время не собирается часто давать концерты. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам артистки, она переработала в минувшем году. Она путешествовала по России со своими шоу и занималась развитием авторского YouTube-канала. Комикесса объяснила, что вместо отпуска продолжала давать концерты и снимать видео для блога. По этой причине она очень сильно устала.

Знаменитость уточнила, что к настоящему времени утвердила лишь три концерта с ее участием в составе «Женского стендапа». Выступления пройдут в Москве, Нижнем Новгороде и Владимире.

«Я не люблю делать что-то плохо или средне. Я люблю делать дело хорошо. А лучше отлично и великолепно, так что пока мне нужно сильно отдохнуть и искренне захотеть снова выступать и что-то доносить до людей», — поделилась Мягкова.

Напомним, Ирина Мягкова прославилась благодаря победе в юмористическом телешоу Comedy Баттл. В 2020 году юмористка вместе с коллегой Зоей Яровицыной запустила проект «Женский Stand-Up» на ТНТ. Артистка также заняла пост креативного продюсера и ведущей передачи.

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