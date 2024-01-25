Популярная юмористка рассказала о неудачном романе

Одна из создательниц «Женского стендапа», юмористка Ирина Мягкова высказалась о своем неудачном романе. Соответствующее признание артистки прозвучало в эфире проекта «Ошуительное хоу».

По словам комикессы, что ее последние отношения стали крайне болезненными. Юмористка отметила, что ее бывший бойфренд является «тварью» и «мразью». При этом Ирина не стала раскрывать имя экс-партнера и подробности романа с ним.

«Я вот год отхожу до сих пор. Неприятно», — уточнила Мягкова.

Напомним, Ирина Мягкова получила широкую известность после победы в юмористическом телешоу Comedy Баттл. В 2020 году артистка совместно с коллегой Зоей Яровицыной запустила проект «Женский Stand-Up» на ТНТ. Юмористка также заняла пост креативного продюсера и ведущей передачи.

Ранее Ирина Мягкова заявила, что страдает от неизлечимой болезни.