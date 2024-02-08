Звезда «Женского стендапа» рассказала о влюбленности в Филиппа Киркорова

Юмористка Сауле Юсупова заявила, что была влюблена в певца Филиппа Киркорова. Чувства к поп-исполнителю у нее были сильные. Правда, в детстве. Об этом она рассказала в «Подкасте Абрамова» на платформе VK Видео.

По признанию артистки, в юные годы она много влюблялась в знаменитостей. Дело в том, что в Челябинской области, где она жила, не было молодых людей казахского происхождения. А ее родители очень хотели зятя-казаха. Поэтому сначала Сауле нравился индийский актер Митхун Чакраборти, а затем Киркоров. Причем, как подчеркнула звезда «Женского стендапа», она до сих пор является большой фанаткой вокалиста.

Напомним, что Филипп Киркоров на данный момент переживает кризис в карьере. После участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой его «вырезали» из многих телевизионных передач, а ближайшие концерты отменили. После этого артист принял решение записать видеоизвинения, но они не произвели нужного эффекта на народ. Тогда он улетел в отпуск в США.

Ранее Филипп Киркоров вернулся в Россию с одеждой модного бренда, у которого находится в «черном списке».