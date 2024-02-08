«Папик вернулся»: Киркоров привез в Россию одежду модного бренда, несмотря на запрет

Певец Филипп Киркоров решил приобрести одежду от модного бренда Balenciaga, несмотря на запрет и попадание в черный список. Покупками он похвастался в соцсетях.

Ролик, на котором артист распаковывает свои покупки, был опубликован в личном микроблоге блогерши Светланы Сильваши. Киркоров подчеркнул, что эти приобретения предназначены не для него самого, а для нее.

«Папик вернулся из командировки. <…> Начнем с самого занятного приключения. Пусть увидят злостные недоброжелатели этой замечательной фирмы!» — поделился звезда.

В декабре 2023 года Филипп Киркоров рассказал о том, что французский модный дом Balenciaga включил его в черный список. Артист сообщил, что Balenciaga отказалась продавать ему свою одежду и аксессуары из-за его поддержки президента России Владимира Путина.

Киркоров упомянул, что пытался купить одежду Balenciaga в Дубае, но это не удалось. Тем не менее, исполнитель не особенно расстроился из-за этого отказа. По его словам, всегда найдутся другие бренды и дизайнеры, которые будут рады продать ему свои вещи.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский выразил намерение подать в суд на Balenciaga из-за этой ситуации. Юрист сравнил этот случай с ситуацией, когда человеку, похожему на еврея, отказали в продаже книги в Берлине в 1935 году.

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