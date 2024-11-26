Звезда «Женского стендапа» призналась, что отбирает деньги у мужа: «Оставляет себе на жвачки»

Юмористка и звезда шоу «Женский стендап» Зоя Яровицына рассказала, что забирает у мужа все деньги. По ее словам, так она поступает, потому что распоряжается бюджетом. Об этом она сообщила в шоу «ДаМы» от Medium Quality в VK видео.

Яровицына отметила, что у ее супруга есть только небольшие сбережения, чтобы он мог тратить их на «приколы».

«У нас общий бюджет. Все деньги у меня, но бюджет общий. Вы ж знаете эту схему. Он переводит мне, так как я заведую нашей жизнью, трачу, оплачиваю все. Оставляет себе на жвачки там, не знаю. А я распоряжаюсь остальным», - заявила Зоя.

Напомним, что юмористка замужем за КВН-щиком и продюсером стендап-проектов Романом Колесниковым. Они поженились еще в 2016 году. Зоя признавалась, что практически сразу подталкивала его к свадьбе. Она готовила мужчину к тому, что не будет с ним, если у него по отношению к ней несерьезные намерения. Но такой напор артистки Романа не спугнул, и он согласился на ее условия.

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