Не хотел семью и не заботился: вся правда о расставании Клавы Коки и Александра Поверина

Певица Клава Кока откровенно рассказала о расставании с блогером Александром Повериным. Она призналась, что решение о разрыве приняла она. Дело в том, что начинающий актер хотел заниматься карьерой, а не строить семью со своей возлюбленной.

По словам Коки, она уже давно мечтает о детях. Когда у них с Александром только все начиналось, он говорил, что хочет дочку. Но, по всей видимости, это желание пропало, если оно в принципе было. Со временем Поверин понял, что хочет реализоваться и только потом думать о жене и наследниках.

«То, что он не хочет семью и детей, сказал мне за три месяца до разрыва. Мы были уже целый год вместе, и он сказал: „Я пока не стану богатым и популярным, не смогу строить семью“», - призналась Клава в шоу VK Видео «Сессия».

Певица отметила, что помогала Александру в работе, знакомила со всеми, не давила на него и не требовала дорогих подарков. Ей нужна была только забота от возлюбленного, но даже ее она часто не получала.

Клава Кока считает, что построить крепкие отношения с Повериным у нее не получилось, так как он просто не смог быть с женщиной, которая, по сути, живет жизнью его мечты.

«Быть нереализованным мальчиком, который всегда сидит и ждет меня дома, готовит ужин — это абсолютно не его история. И это не история мужчины, которым я буду восхищаться», - заявила Клава.

Ранее Александр Поверин заявил, что решение о расставании они с Клавой Кокой приняли вместе.