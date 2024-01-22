Звезда «Женского стендапа» пожаловалась на отдых в Дубае

Звезда проекта «Женский стендап» Варвара Щербакова поделилась впечатлениями от отдыха в Дубае. Об этом она заявила в эфире YouTube-шоу «Проговори».

По мнению юмористки, окружение Дубая является «ненастоящим». При этом Варвара уточнила, что подобное ощущение у нее сложилось из-за того, что город существует около 30 лет, поэтому у него еще не успела сформироваться богатая история.

«Конечно, прикольнее бывать в местах, где истории много тысяч лет. Кажется, что по этим дорогам ходил Гюго. Вот это интересно, конечно», - призналась Щербакова.

Кроме того, комикесса осталась не в восторге от высотных зданий в городе. Артистка объяснила, что из-за местной архитектуры «неба не видно», а во время отдыха на пляже «глазу негде отдохнуть». Она добавила, что Дубай является слишком индустриальным.

Юмористка заключила, что начала активно путешествовать около года назад. До этого Варвара, по ее словам, практически не выезжала за пределы России.

Ранее стало известно, что певица Мия Бойка совершила преступление в Дубае во время съемок клипа.