Звезда «Ворониных» рассказала о проблемах со здоровьем

Российская актриса Екатерина Волкова, получившая известность после роли в сериале «Воронины», сообщила об ухудшении здоровья. Соответствующей пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Артистка поделилась с поклонниками снимками из больницы. На них знаменитость изображена с капельницей в руке. При этом она не стала раскрывать подробности самочувствия.

«Доработались. <...> С корабля на бал. Когда организм уже сам сказал, что нужен хотя бы один выходной», - написала Волкова.

Актриса также попросила пользователей не волноваться и пообещала выйти на связь позже.

Напомним, в сериале «Воронины» Екатерина Волкова исполнила роль Веры. Свою кинокарьеру артистка начала в 2005 году. Всего фильмография Волковой насчитывает свыше 30 работ. Она принимала участие в съемках таких проектов, как «Импровизаторы», «СуперИвановы» и «Понять. Простить».

Ранее мы писали, что супруг актрисы Екатерины Волковой потерял сознание после похода в стоматологию.