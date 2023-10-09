Муж актрисы Екатерины Волковой пострадал после романтического свидания в стоматологии

Муж актрисы Екатерины Волковой потерял сознание после похода в стоматологию, об этом сообщает Газета.Ru.

Екатерина Волкова рассказала, что они с супругом решили устраивать по воскресениям необычные свидания. Правда, последнее обернулось небольшим происшествием. Звезда «Ворониных» пригласила мужа в стоматологическую клинику, где ему удалили зуб мудрости.

«Единственное, чего мы не учли, — удаление было вечером, а зуб оказал нехилое сопротивление. Наркоз мужественно держался, поэтому по приезду Андрюха сразу же лег, а когда проснулся с утра, у него началось головокружение», — рассказала актриса.

Супруг Волковой проигнорировал проблемы со здоровьем и в какой-то момент потерял сознание. Мужчину госпитализировали с разбитым подбородком, ему наложили несколько швов.

Напомним, в 2010 году знаменитость вышла замуж за танцора Андрея Карпова, спустя год у них родилась дочь. В 2013 супруги едва не расстались из-за ревности Волковой — она подозревала, что муж изменяет ей с актрисой Еленой Подкаминской.

Ранее мы писали о том, что актер Павел Баршак был госпитализирован со съемок после драки. Мужчина пытался защитить свою подругу от сталкера, который ее преследовал.