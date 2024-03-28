Звезда «Ворониных» рассказал о перевоспитании молодежи благодаря кино

Российский актер Георгий Дронов, известный по сериалу «Воронины», высказался о влиянии кинематографа на молодежь. Его слова приводит «Федерал Пресс».

Как признался артист, кинематограф и другие формы искусства должны быть назидательными, поскольку они могут влиять на молодежь. Он подчеркнул, что у детей под влиянием какой-либо киноленты могут сформироваться интересы и нравственные ценности.

Дронов уточнил, что в настоящий момент принимает участие в съемках сериала «Казачок», который рассказывает о доброте и любви.

«В нашем фильме немного уже говорится о том, что, несмотря на государственное разъединение, все равно нации, которые жили на этой земле, друг друга любили. <…> Люди несли в себе созидательное, доброе начало, их никогда не останавливали ни разница в национальности, ни разный цвет волос или кожи. Мне кажется, наш сериал очень хорошо об этом говорит», - заключил он.

Ранее актриса Екатерина Гусева выразила мнение, что артистам не требуется образование в кино.