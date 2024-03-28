Екатерина Гусева рассказала, почему актерам кино не требуется образование
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Российская актриса Екатерина Гусева выразила мнение, что артистам не требуется образование в кино. Ее слова приводит NEWS.ru.
Как призналась артистка, из-за возможности переснять неудавшиеся дубли актерам значительно легче работать в кино. Знаменитость подчеркнула, что в театре у артистов подобная возможность отсутствует, вследствие чего в данной сфере нужно образование.
«Только в театре можно понять — актер это или фейк. В кино можно сделать сто дублей, а из ста сделать один наиболее приличный», — заявила Гусева.
Звезда «Бригады» уточнила, что некоторым актерам может быть проще в профессии благодаря природным задаткам. При этом она заверила, что актерскую профессию можно освоить и без этого.
Напомним, за свою карьеру Екатерина Гусева снялась более чем в 70 кинопроектах. Наиболее известными работами с участием актрисы являются сериалы «Бригада» и «Есенин». В 2009 году она получила звание заслуженной артистки России.
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