Коллеги отрицают, а Волкова отменяет спектакли: что известно о брате звезды, обвиняемом в убийстве

Недавно стало известно, что в США родного брата звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой задержали по подозрению в жестоком убийстве. Следствие предполагает, что Леонид зарезал двух своих друзей из Петербурга, а в последствии одного из них еще и расчленил, чтобы засунуть в мусорный бак. Расследование все еще продолжается, и сама актриса пока отказывается комментировать происходящее.

Агент Волковой сообщила, что они еще не готовы разговаривать на данную тему, однако от беседы с журналистами не отмахнулись коллеги знаменитости. Так, изданию kp.ru удалось дозвониться до Георгия Дронова, с которым Екатерина много лет снималась в популярном ситкоме СТС. Он сообщил, что о брате коллеги знает, но уверен, что все новости – фейк.

«Что у нее есть брат, я в курсе, но думаю, что это вообще какой-то фейк. Как это прокомментировать, я даже не знаю. Честное слово, с братом Кати я лично не знаком, мы никогда не пересекались. Боюсь вас разочаровать, но это так», - заявил экранный муж Волковой.

А вот коллеги по театру актрисы так и вовсе заявили, что брата у нее нет. Или же она о нем не сильно распространялась. Они сообщили прессе, что личным Екатерина предпочитала не делиться, поэтому они даже не знают, действительно ли Леонид ее родственник или же нет.

Также артистка труппы отметила, что Волкова позавчера появилась в спектакле и была вполне обычной, никаких внешних признаков беспокойства не показывала. Хотя на тот момент уже было известно об аресте. Но при этом в ближайшей постановке 22 апреля она на сцену по какой-то причине не выйдет. Ее заменит коллега из второго состава.

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