Звезда «Ворониных» Фроловцева рассказала о самочувствии после госпитализации

Актриса Анна Фроловцева, которая известна многим поклонникам ролью Галины Ивановны в сериале «Воронины», впервые публично рассказала о своем самочувствии после госпитализации и перенесенной операции. Она пообщалась с корреспондентом издания «Абзац».

СМИ сообщали о том, что в конце августа 77-летней артистке было проведено хирургическое вмешательство по удалению опухоли. Ранее появлялась информация о том, что после маммографии у звезды диагностировали рак.

Фроловцева сообщила, что чувствует себя нормально. Актриса выразила недоумение в связи с повышенным вниманием к ее здоровью.

«Я себя нормально чувствую. Кто-то постоянно пишет о том, что я болею. Не понимаю, зачем это все афишировать? Это обычное дело, у всех бывают проблемы со здоровьем», — заявила она.

Напомним, что Фроловцева служит в московских театрах с 1977 года. Кроме того, она вернулась в продолжение ситкома «Воронины». Первый сезон сериала «Костя – Вера», уже вышел на экраны.

Ранее мы писали о том, что директор Юлии Барановской назвал причину ее госпитализации.