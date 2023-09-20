Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала, чем закончилась история с преследователем

Сильнее фанатской любви может быть только фанатская ненависть. Иногда эти чувства смешиваются и становится непонятно — что есть что. В случае со звездой сериала «Воронины» Екатериной Волковой произошла похожая ситуация. У актрисы появился преследователь, который активно комментировал ее фотографии. В интервью Lady.mail.ru артистка рассказала, чем закончилась история 2020 года.

Три года назад в жизни Волковой появился человек, ставший ее преследователем. В социальных сетях незнакомец регулярно комментировал фотографии звезды «Ворониных». Он мог оставить до 500 злобных сообщений. В какой-то момент актрису это начало задевать. Кроме того, ей не хотелось, чтобы подобного рода комментарии видели другие пользователи, в том числе и дети. В конечном счете управа на хейтера нашлась.

«В полицию не обращалась, но я написала представителям ВКонтакте, у них получилось заблокировать все новые страницы, которые создает этот пользователь. Конечно, каждый раз такие люди придумывают новые способы как можно меня достать. Я перестала церемониться с такими подписчиками – если оскорбляют других, сразу в бан», — рассказала Елена.

Сейчас Волкова более спокойно относится к преследователям и хейтерам. Она уверена, что агрессия происходит в момент обострения и реагировать на нее в Сети нет никакого смысла.

Ранее актриса рассказала об отношениях со своим супругом. По словам Елены, иногда ей хочется «убить мужа».