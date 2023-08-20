«Иногда мне хочется его убить»: актриса Екатерина Волкова рассказала об отношениях с мужем

Вот уже много лет актриса Екатерина Волкова находится в счастливом браке с архитектором Андреем Карповым. Однако в семье звезды иногда случаются недопонимания. Знаменитость рассказала «ТН», как в таких случаях находит общий язык с супругом и как она уживалась с мужьями из кино.

Не так давно на экраны вышел проект с участием Волковой — «СуперИвановы». В Сети уже начали подтрунивать над киношным супругом актрисы, как раньше делали с Георгием Дроновым из «Ворониных». Знаменитость спокойно относится к таким подколам. По ее словам, Михаил Полицеймако и Дронов — прекрасные «мужья», которые к тому же родились в один день. Они одинаково хороши, но в то же время разные. В любом случае Волкова считает себя счастливым человеком.

В реальной жизни все обстоит не так просто. Актриса уже долгое время состоит в отношениях с архитектором Карповым. Пару называют счастливой. В браке они воспитывают дочь. Но тем не менее были моменты, когда Волкова и Карпов были на грани. Иногда, как и во многих семьях, некоторая шероховатость становилась причиной конфликта. После одной из таких ссор звезда решила сняться для мужского журнала.

«Конечно, могу сказать, что я его ненавижу, что иногда мне хочется его убить, а потом — бах! Все прекрасно, я его люблю, обожаю и без таких вот перепадов невозможна семейная жизнь», — заявила Волкова.

При этом пара может обсуждать, по словам актрисы, любые темы. Например, супруги могут поговорить о девушке, которая понравилась Карпову. Екатерина, в свою очередь, тоже имеет на такое право.

Ранее звезда «Ворониных» рассказала, что счастлива из-за нежелания дочери идти по ее стопам. Актриса не хотела бы видеть наследницу на сцене.