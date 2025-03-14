Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова намекнула на развод после 15 лет брака. Актриса сделала неоднозначный пост в Telegram-канале.

В личном блоге Екатерина рассказала о событии, которое разделило ее жизнь на «до» и «после». По словам знаменитости, она испытывает тревогу из-за неизвестности будущего. Волкова не стала уточнять, что именно произошло. Но опубликовала фото с паспортами и бланком, на котором были заполнены графы: «Где познакомились» и «Дата регистрации брака».

«Перемены всегда заставляют нас встряхнуться, пересмотреть многое и, может быть, стать сильнее. Пока без деталей, просто держите за меня пальчики», — обратилась Волкова к поклонникам.

Увидев публикацию, подписчики заподозрили актрису в разводе.

«Ничего не понятно, но надеемся, что не развод», — высказались фолловеры.

Другие подумали, что актриса готовится к смене фамилии.

«Фамилия будет двойная теперь? Наверное, Катя решила перейти на фамилию мужа», — написали подписчики.

Сама Волкова не комментировала предположения фолловеров.

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