Актриса Волкова рассказала, что ей на 8 марта дарили прием у психолога. Об этом она призналась в своих соцсетях.

Актриса Екатерина Волкова рассказала о самых необычных подарках на Международный женский день. По словам звезды сериала «Воронины», однажды ей подарили прием у известного психотерапевта.

«Расскажу про свои самые запоминающиеся подарки. Первый — первичная консультация у известного медийного психотерапевта. Сначала я обрадовалась, новый опыт, но потом задумалась. Так намекают, что мне нужен специалист?» — задалась вопросом она.

Также Волкова рассказала о том, что получала в подарок сертификат на 10 сеансов массажа, однако так и не воспользовалась им, вспомнив о презенте через год.

Актриса добавила, что очень любит цветы, а вот ее муж не так часто радует супругу букетами.

«Он не считает цветы нужным и важным подарком. А для женщин, наоборот, цветы — как символ любви и заботы», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Волкова объяснила, почему больше не сможет показывать внуков.