Звезда «Вечернего Урганта» Алла Михеева готова вести корпоративы за 1,5 млн руб.

Алла Михеева после снятия шоу «Вечерний Ургант» с эфира активно берет заказы на проведение корпоративов. За свои услуги она просит 1,5 миллиона рублей и отказывается работать без помощника.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, у Михеевой также есть довольно внушительный райдер, в который входит отдельная гримерка, мясные и сырная нарезки, а также алкоголь к концу мероприятия и два ведра льда.

Кроме того, звезда «Вечернего Урганта» привезет с собой персонального визажиста, но его услуги в размере 30 тысяч рублей организаторам придется оплатить отдельно. Если на корпоративе предусмотрен дресс-код, то также потребуется раскошелиться на стилиста для Аллы.

Безопасность Михеевой должен обеспечивать персональный охранник, а вот от транспорта артистка отказывается. Она готова приехать на личном автомобиле и просит только парковочное место.

Ранее сообщалось, что Михеева решила выступать на корпоративах за 750 тысяч рублей. В райдере Аллы прописаны белые тапочки, безлактозное молоко, закуски и пирожки.

Также известно, что Алла Михеева стала ведущей телепроекта «Запретная Индия».