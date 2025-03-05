Раскрыты райдер и гонорар звезды «Вечернего Урганта» Аллы Михеевой

Раскрыт гонорар российской актрисы и телеведущей Аллы Михеевой за работу на частном мероприятии. Соответствующую информацию приводит издание «Абзац».

Так, ведущая рубрики «Острый репортаж» в покинувшем телеэфир шоу «Вечерний Ургант» готова выступить на частном мероприятии за 750 тысяч рублей. Подобный гонорар, как выяснили журналисты «Абзаца», в разы ниже, чем у коллег артистки шоумена Ивана Урганта (6,8 млн рублей), комика Александра Гудкова и актрису Екатерину Варнаву (оба – по 2,5 млн).

При этом Михеева требует в своем райдере белые тапочки, безлактозное и растительное молоко, закуски, печеные пирожки, безалкогольные напитки, а также дорогое шампанское и французский коньяк. Организатор также будет обязан оплатить гримера для знаменитости. За прическу и макияж ведущей придется отдать 25 тысяч рублей.

В райдере также указано, что, если хотя бы один из пунктов не будет соблюден, артистка вправе отказаться от сотрудничества.

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